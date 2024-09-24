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Парламенту Киргизии рекомендовали не возвращать Акаеву статус экс-президента

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Профильный комитет парламента Киргизии рассмотрел заявление Аскара Акаева о восстановлении статуса экс-президента страны и рекомендовал парламенту отказать, сообщила пресс-служба парламента.

Заявление Акаева об образовании временной депутатской комиссии и возвращении ему статуса экс-президента рассмотрел комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту.

В ходе обсуждения депутат Жанар Акаев напомнил, что в период президентства Акаева в стране процветало семейно-клановое управление, произошли Аксыйские события. По итогам обсуждения, комитет принял к сведению заявление Акаева и рекомендовал парламенту отказать в создании временной депутатской комиссии.

Ранее стало известно, что Акаев обратился в парламент Киргизии для восстановления статуса экс-президента.

24 марта 2005 года массовые протесты привели к смене власти в Киргизии, первый президент республики и члены его семьи бежали из страны.

В рамках уголовного дела, связанного с разработкой месторождения Кумтор, Акаеву были предъявлены обвинения в соучастии в злоупотреблении властью или служебным положением, халатности по эпизодам заключения генерального соглашения с компанией Cameco в 1992 году и реструктуризации проекта "Кумтор" в 2003 году.

Акаев приезжал в Бишкек в августе и декабре 2021 года. После допроса в Госкомитете национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии он был отпущен. По данным ГКНБ, бывший президент полностью признал свою вину в совершении преступления и активно сотрудничал со следствием. В январе 2023 года это дело в отношении Акаева было прекращено за истечением срока давности.

Акаев был президентом с 31 августа 1991 года по 11 апреля 2005 года.

ГКНБ Кумтор Киргизия Аскар Акаев
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