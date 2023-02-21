Президент Киргизии Жапаров напомнил экс-президенту Бакиеву об аресте в случае возвращения

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Бывший президент Киргизии Курманбек Бакиев, в случае своего возвращения на родину, будет взят под стражу, сообщил во вторник нынешний президент Киргизии Садыр Жапаров.

"В отношении Бакиева есть решение суда. Если он вернется, то будет взят под стражу. Мы должны подчиняться судебным решениям", - сказал Жапаров в интервью киргизскому информационному агентству "Кабар".

По его словам, организованная 18 февраля в Дубае встреча всех бывших президентов Киргизии была направлена на "объединение". "Подобного рода встречи будут продолжены со всеми политиками в стране", - сказал Жапаров.

18 февраля Жапаров сообщил, что провел встречу со всеми бывшими президентами республики. "Сбылась душераздирающая мечта о будущем страны - для вечной солидарности нашего народа я объединил бывших президентов и посадил их за один стол. (...) Каково нынешнее состояние древних киргизов, создавших великие империи и заселивших евразийское пространство? Мы теряем нашу бывшую империю из-за раздробленности и борьбы за власть. Ради будущего нации бывшие президенты поставили крест на своем прошлом и поддержали инициативу объединиться в один кулак. Они высказали свои обиды, признали свои недостатки. Самое главное, они смогли простить друг друга. Это было моей целью", - сказал тогда Жапаров.

Он призвал соотечественников забыть прошлые обиды ради укрепления суверенитета республики.

Бывший президент Киргизии Курманбек Бакиев потерял власть и бежал из страны после оппозиционных выступлений в центре Бишкека 7 апреля 2010 года. Тогда в киргизской столице более 80 человек были убиты, еще около 300 пострадали.

Бакиев и его брат Жаныбек (Жаныш), проживающие в настоящее время в Белоруссии, были признаны виновными в соучастии в организации массового убийства 7 апреля 2010 года и приговорены заочно к пожизненному лишению свободы. Впоследствии пожизненный приговор Бакиеву был изменен на 30-летний тюремный срок.