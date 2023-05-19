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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:47

Россия планирует до конца июня ввести электронные визы для туристов

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Россия до конца июня планирует запустить электронные визы для иностранных туристов, сообщил в пятницу замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков.

"Мы рассчитываем до конца июня запустить электронную визу. Иран входит в перечень приоритетных стран, которым такая виза доступна. Поэтому еще одной доступной опцией для иранских туристов будет получение электронной визы. С июля месяца надеемся, что такие визы уже начнем выдавать", - сказал он журналистам в кулуарах Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum-2023".

В России в июле 2020 года был принят закон, в соответствии с которым с 1 января 2021 года должно было начаться оформление электронных виз онлайн для граждан 52 стран, включая государства Евросоюза. Виза позволяет въезжать в РФ с гостевым, деловым, туристическим визитом, а также для участия мероприятиях, действует 60 суток и оформляется за четыре дня. В январе 2021 года правительство отложило введение электронных виз из-за пандемии. В 2022 году МИД начал модернизацию сайта по оформлению виз. В марте в Минэкономразвития заявляли, то электронные визы заработают в 2023 году.

Минэкономразвития Дмитрий Вахруков
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