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Более 25 тысяч граждан Китая посетили Москву за первый квартал 2023 года

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Более 25 тыс. китайских граждан посетили Москву за первый квартал 2023 года, это в пять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе столичного комитета по туризму.

"Москва является популярным направлением среди китайских туристов: за первый квартал 2023 года свыше 25 тысяч граждан Китая посетили столицу - в пять раз больше, чем за тот же период прошлого года. Более 40% из них приезжали в рамках деловой поездки, а 30% - с туристическими целями", - сообщили в комитете.

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В сообщении отмечается, что групповые туры предпочитает старшее поколение. Это обусловлено тем, что его представители хуже владеют иностранными языками. Индивидуальные поездки выбирает аудитория в возрасте от 25 до 45 лет. Чаще всего это активные жители крупнейших городов с высшим образованием.

Как сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина, Москва организовала для представителей туротрасли города бизнес-миссию в крупнейшие мегаполисы КНР - Пекин, Гуанчжоу и Шанхай. К миссии присоединились 26 столичных компаний и 200 местных туроператоров.

"Участники бизнес-миссии провели больше 1,3 тысячи переговоров. Московские эксперты рассказали коллегам из Китая о событийной повестке столицы, инфраструктуре, гастрономии и других критериях, на которые ориентируются путешественники из КНР", - сказала Сергунина, слова которой привели в пресс-службе.

В сообщении также отмечается, что в августе в Москве запланирована ознакомительная поездка для представителей туристической отрасли Китая, им покажут достопримечательности и гостиницы, организуют деловые встречи.

КНР Москва
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