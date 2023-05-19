РФ и Иран подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма

Соглашение о безвизовых групповых поездках между РФ и Ираном заработает летом

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ и министерство культурного наследия, туризма и ремесел Ирана заключили меморандум о сотрудничестве в сфере туризма "на полях" Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum-2023", сообщает пресс-служба экономического ведомства.

"Стороны договорились содействовать увеличению туристического потока между Россией и Ираном, поощрять инвестиционное и торговое сотрудничество между представителями частного сектора, оказывать содействие в установлении контактов между российскими и иранскими туристическими организациями и разработке программ сотрудничества", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что профильные ведомства двух стран будут совместно работать над улучшением кадрового потенциала индустрии туризма и гостеприимства РФ и Исламской Республики.

"Планируется наладить обмен экспертами по подготовке профессиональных кадров для индустрии туризма и гостеприимства между отраслевыми организациями двух стран. Россия и Иран будут обмениваться опытом по развитию и продвижению всех видов туризма, включая размещение, культурно-исторический туризм, экотуризм и создание новых круизных маршрутов", - отмечают в Минэкономразвития.

Подписи под соглашением поставили замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков и замруководителя иранского ведомства Али Азгар Шалбафиян. Выполнение его положений будет контролироваться в рамках постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Соглашение о безвизовых групповых поездках заработает летом

Вахруков между тем заявил, что Россия летом начнет принимать туристов из Ирана в рамках соглашения о безвизовых групповых поездках, с конца июня заработает также электронная виза в РФ для граждан Ирана.

"В отношении безвизовых групповых поездок мы исходим из того, что страны обменялись списками уполномоченных туроператоров. Недавно мы получили такой список по информации иранской стороны от них, и министерство иностранных дел уже им располагает. Поэтому мы рассчитываем, что уже этим летом мы запустим групповые безвизовые поездки туристов из Ирана", - сказал он журналистам в кулуарах Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum-2023".

Кроме того, Россия летом планирует запустить электронные визы для граждан Ирана. "Мы рассчитываем до конца июня запустить электронную визу. Иран входит в перечень приоритетных стран, которым такая виза доступна. Поэтому еще одной доступной опцией для иранских туристов будет получение электронной визы. С июля месяца надеемся, что такие визы уже начнем выдавать", - добавил он.

Соглашение о безвизовых групповых туристических поездках между РФ и Ираном было подписано 1 июля 2021 года. В его рамках граждане обеих стран могут посещать другую страну без виз с туристическими целями в составе групп до 50 человек на срок не более 15 дней.

В 2022 году Иран посетили более 22 тыс. россиян, Россию - более 20 тыс. иранцев.