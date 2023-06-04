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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Расширен перечень погранпунктов для въезда в РФ по единой электронной визе

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, расширяющее перечень погранпунктов, где иностранцы смогут использовать единую электронную визу, сообщается на сайте российского правительства.

"В перечень добавлены три участка морского пункта пропуска Большой порт Санкт-Петербург - форт Константин, Английская набережная и набережная Лейтенанта Шмидта. Подписанное распоряжение - часть подготовительной работы по запуску единой электронной визы. Планируется, что посещать Россию по такой визе можно будет с 1 июля 2023 года", - говорится в сообщении.

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Электронная виза может быть оформлена в специальном разделе на сайте МИД России для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Для ее получения не потребуется приглашений, брони в отеле или каких-либо других документов, подтверждающих цель путешествия.

Срок оформления займет не более четырех дней. Детям до шести лет визу оформят бесплатно.

Запустить электронные визы планировалось с начала 2021 года, однако это не удалось сделать из-за коронавирусных ограничений. В ходе подготовки к запуску в 2020 году правительство РФ утвердило положение о порядке ее оформления, а также перечень пунктов пропуска, теперь он расширен.

Правительство РФ Михаил Мишустин МИД РФ
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