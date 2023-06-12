Генсек НАТО встретится в Вашингтоне с Байденом и Блинкеном
Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг 12-13 июня посетит Вашингтон, где проведет встречу с президентом США Джо Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном, сообщается на сайте альянса.
"Он проведет встречу с президентом США Джо Байденом, государственным секретарем США Энтони Блинкеном и членами группы наблюдателей за деятельностью НАТО сената США", - говорится в заявлении.
На 13 июня запланировано совместное заявление Столтенберга и Блинкена.