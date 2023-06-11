Гендиректор МАГАТЭ на будущей неделе посетит Киев и ЗАЭС

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на следующей неделе прибудет с визитом в Киев и посетит Запорожскую АЭС (ЗАЭС), сообщается в пресс-релизе агентства в воскресенье.

"Гендиректор посетит Киев и на ЗАЭС на следующей неделе", - говорится в документе.

При этом точных дат не приводится. Ранее МАГАТЭ сообщало о планах Гросси посетить ЗАЭС, а о поездке в Киев - нет.

В агентстве также отметили, что Гросси вновь заявил о необходимости получить доступ к объекту вблизи ЗАЭС - Запорожской ТЭС - для выяснения причины "значительного несоответствия между различными измерениями высоты резервуара, который подает воду для охлаждения шести реакторов станции и объекта и центра хранения отработавшего топлива".

В релизе отмечается, что уровень воды Каховского водохранилища быстро падает после инцидента на Каховской ГЭС.

Ранее МАГАТЭ сообщило, что на ЗАЭС "продолжаются работы по обеспечению максимального запаса воды для охлаждения на случай, если станция больше не сможет использовать запасы из Каховского водохранилища". В агентстве пояснили, что несмотря на то, что все шесть реакторов ЗАЭС остановлены, "им по-прежнему нужна вода для предотвращения плавления топлива и потенциального выброса радиоактивных материалов".

В ночь на 6 июня разрушились задвижки, а следом и другие строения Каховской ГЭС, что привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей. Эвакуация потребовалась жителям Новой Каховки, Алешек и Голой Пристани. Введен режим ЧС.

В Москве заявили, что Каховская ГЭС подорвана украинской стороной.