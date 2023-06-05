Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:27

В Косово начало прибывать подкрепление сил НАТО

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - На север Косово, где в последнее время происходят беспорядки, начало прибывать подкрепление сил НАТО, среди которых около 500 турецких военнослужащих, говорится в заявлении альянса, опубликованным в понедельник.

"Около 500 турецких военнослужащих из турецкой 65-й механизированной пехотной бригады составят основную часть подкрепления сил НАТО", - говорится в заявлении. В нем сообщается, что военнослужащие начали прибывать в Косово в понедельник.

Отмечается, что они будут находиться в Косово так долго, как это будет необходимо.

Ранее после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом генсек НАТО Йенс Столтенберг поблагодарил его за решение отправить военных в Косово.

В миреПрезидент Сербии назвал ситуацию на севере Косово крайне серьезнойЧитать подробнее

В конце мая Столтенберг сообщил, что командование НАТО в целях обеспечения безопасности направит в Косово дополнительно 700 военных.

Ситуация на севере Косово осложнилась в мае, когда косовский спецназ взял под контроль здания местных органов власти в общинах, населенных преимущественно сербами. Произошли столкновения с применением светошумовых гранат и слезоточивого газа. Местные сербы не хотели пускать на рабочие места косовских албанцев - руководителей местных администраций, избранных на состоявшихся в конце апреля муниципальных выборах, которые бойкотировали сербы.

На прошлой неделе после столкновений этнических сербов с силами НАТО на севере Косово травмы и ранения получили около 50 протестовавших сербов и порядка 30 солдат миссии КФОР.

Армия Сербии покинула автономный край Косово и Метохию по итогам конфликта в 1999 году. В 2008 году этот регион, населенный албанским этническим большинством, в одностороннем порядке объявил независимость от Сербии. Многие западные страны признали этот шаг, однако Белград продолжает считать эти земли составной частью сербского государства.

Косово НАТО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Грузия хочет построить новый аэропорт в Тбилиси

Грузия хочет построить новый аэропорт в Тбилиси

Инфляция в Турции в мае замедлилась до минимума с декабря 2021 года

Инфляция в Турции в мае замедлилась до минимума с декабря 2021 года

Уолл-стрит пересматривает прогнозы снижения ставки ФРС

Уолл-стрит пересматривает прогнозы снижения ставки ФРС
Военная операция на Украине

Спецслужбам Бельгии поручено проверить использование бельгийского оружия в России

Brent подорожала до $77,09 за баррель на решении ОПЕК+

Что случилось этой ночью: понедельник, 5 июня

Лучшим футболистом сезона-2022/2023 назван бразилец Малком из "Зенита"

В Канаде локализовали сильный лесной пожар

В Канаде локализовали сильный лесной пожар
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });