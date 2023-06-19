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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

На саммите НАТО в июле не будут обсуждать вопрос о приглашении Украины в альянс

На саммите НАТО в июле не будут обсуждать вопрос о приглашении Украины в альянс
Фото: Maciej Luczniewski/NurPhoto via Getty Images

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - На саммите НАТО, который пройдет в июле в Вильнюсе, никаких предложений по поводу присоединения Украины к альянсу делать не планируется, сообщил в понедельник на пресс-конференции в Берлине генсек организации Йенс Столтенберг.

"Ни на саммите в Вильнюсе, ни при его подготовке мы не обсуждаем вопроса о формальном приглашении Украины в НАТО. Мы обсуждаем, каким образом приблизить Украину к НАТО", - сказал он.

"Продолжаются консультации, но я не в том положении, чтобы предсказывать исход этих консультаций", - отметил генсек НАТО.

Йенс Столтенберг НАТО Украина
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