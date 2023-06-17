Президент Сенегала призвал строить диалог между РФ и Украиной на принципах Устава ООН

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Мирный диалог между Россией и Украиной должен быть построен на принципах Устава ООН, заявил президент Сенегала Маки Салл на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Вчера мы были в Киеве и передали послание, рассказали о наших добрых услугах и выслушали также президента (Украины) Зеленского. Я отметил, что диалог - это не исключенная опция, хотя были названы условия и среди них - это соблюдение Устава ООН", - сказал он на встрече Путина с лидерами ряда африканских государств в Санкт-Петербурге.

Салл добавил: "Я убежден, что Россия, которая является основателем этой организации, а также постоянным членом Совбеза ООН, также соблюдает этот Устав".

Президент Сенегала, обращаясь к Путину, отметил, что, несмотря на ситуацию "на земле", в военном плане, важно сохранять коридоры для диалога, для дискуссии, чтобы хотя бы гуманитарные вопросы стали приоритетом.

"Мне кажется, что гуманитарные усилия должны быть укреплены, в частности, обмен военнопленными, вопросы, связанные с гражданскими лицами. Я думаю, что мы можем глубоко обсудить эти вопросы", - сказал Салл.

"Я хотел бы поприветствовать освобождение Россией 9 июня украинских военнопленных. Я считаю, что это очень хорошее решение на пути к достижению соглашения по освобождению военнопленных", - добавил сенегальский президент.

Африка, по его словам, желает мира между РФ и Украиной. "Мы убеждены, что этот мир возможен с помощью диалога и компромисса", - добавил он.