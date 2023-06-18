Блинкен прибывает в Пекин, где обсудит важность каналов связи между США и КНР

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье начинает двухдневный визит в КНР.

По данным американской стороны, Блинкен должен встретиться с главой китайского МИД Цинь Ганом и, возможно, с председателем КНР Си Цзиньпином.

В госдепе отмечали, что госсекретарь "обсудит важность поддержания открытых линий коммуникаций для ответственного управления отношениями между США и КНР".

Изначально Блинкен планировал посетить КНР в феврале 2023 года, однако перенес визит на более позднее время в связи с инцидентом с китайским аэростатом, обнаруженным над США. Американская сторона утверждала, что летательный аппарат собирал разведданные. Пекин же заверял, что это не так. В итоге американские военные сбили аэростат. Этот инцидент, как отмечали наблюдатели, осложнил и без того непростые отношения между Соединенными Штатами и Китаем.

Блинкен станет первым госсекретарем США, посетившим Китай с 2018 года, и наиболее высокопоставленным представителем нынешней американской администрации, совершившим подобный визит. В июле 2021 года в Тяньцзинь приезжала первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. Также, по некоторым данным, директор ЦРУ Уильям Бернс в мае в обстановке секретности побывал в Китае и говорил представителям разведки КНР о важности обеспечения каналов связи между разведслужбами двух стран.

В последнее время представители американских властей неоднократно говорили о необходимости для США и КНР поддерживать контакты, в том числе по военной линии. Но Китай отклонил предложение Соединенных Штатов о проведении встречи министров обороны двух стран в кулуарах форума по безопасности ("Диалог Шангри-ла") в Сингапуре 2-4 июня.

При этом советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что для Вашингтона важнее визит премьера Индии Нарендры Моди в США на следующей неделе, нежели поездка Блинкена в Пекин. Помощник госсекретаря США по странам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк отмечал, что Вашингтон не ждет от визита Блинкена прорыва в отношениях Соединенных Штатов и Китая или их трансформации.

Между тем в МИД КНР отмечали, что США, заявляя о важности поддержания контактов с Китаем, при каждой возможности пытаются нанести ущерб его интересам. Ранее на этой неделе Цинь Ган в телефонном разговоре с Блинкеном указал на новые трудности в отношениях Вашингтона и Пекина и отметил недопустимость вмешательства США во внутренние дела КНР.

Американские СМИ напоминают, что за последние месяцы, несмотря на призывы к диалогу, США вводили санкции против китайских компаний, убедили Нидерланды и Японию поддержать меры Вашингтона против производства микросхем в Китае, призывали другие страны противодействовать "экономическому принуждению", которое якобы применяет КНР в отношении иных государств, подписали новое торговое соглашение с Тайванем.

Также Блинкен выражал опасения, что китайские компании могут передавать технологии двойного назначения России. Он отмечал, что США поднимают этот вопрос в диалоге с Пекином