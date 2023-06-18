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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Глава Армении заявил о готовности нормализовать отношения с соседями без предварительных условий

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Ереван готов нормализовать отношения с соседями без предварительных условий, заявил президент Армении Ваагн Хачатурян на встрече с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером.

"На встрече в Берлине с президентом Германии президент Армении заявил, что Ереван тверд в своей позиции достичь стабильного и долгосрочного мира в регионе Южного Кавказа и готов без предварительных условий установить добрососедские и урегулированные отношения со своими соседями", - заявили в воскресенье в пресс-службе президента Армении.

Со своей стороны, Штайнмайер отметил, что Берлин ценит усилия Еревана по достижению мира в регионе, а также придает важность заявлению Армении о признании территориальной целостности Азербайджана, что "является существенным шагом для дальнейшей нормализации отношений".

Он также отметил, что Германия содействует нормализации отношений Армении с Турцией.

"Штайнмайер заявил, что Германия заинтересована в стабильном мире на Южном Кавказе и в рамках своих возможностей будет прилагать усилия для содействия установлению стабильного мира в регионе", - отметили в пресс-службе президента Армении.

Армения Германия Ваагн Хачатурян Франк-Вальтер Штайнмайер Азербайджан Турция
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