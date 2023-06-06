Глава МИД Армении и представитель госдепа США обсудили нормализацию отношений Еревана и Баку

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Ключевые вопросы процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном обсудили в телефонном разговоре во вторник глава МИД Армении Арарат Мирзоян и исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган.

"Стороны обсудили вопросы региональной безопасности и стабильности. В преддверии запланированных в Вашингтоне обсуждений (встреча глав МИД Армении и Азербайджана 12 июня - ИФ) были рассмотрены ключевые вопросы процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, включая делимитацию и безопасность границ, надлежащее решение вопросов прав и безопасности народа Нагорного Карабаха. Министр Мирзоян подчеркнул необходимость обеспечения максимально возможной определенности в процессе делимитации, в частности, важность приверженности картам 1975 года", - заявили в пресс-службе МИД Армении.

Глава МИД Армении также "обратил внимание Хогана на агрессивную риторику высшего руководства Азербайджана параллельно переговорному процессу, подчеркнув необходимость исключения угрозы применения силы и взаимного уважения территориальной целостности".