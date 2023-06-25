Глава МИД Армении направился в США с рабочим визитом

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД Армении Арарат Мирзоян отправился в Вашингтон, где состоится его встреча с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"Глава МИД Армении отправился в Вашингтон с рабочим визитом. С 27 июня состоится очередной раунд обсуждения соглашения о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном", - сообщили в МИД Армении.

22 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщал, что главы внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана проведут переговоры в Вашингтоне на следующей неделе.