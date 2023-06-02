В переговорах Армении и Азербайджана по восстановлению ж/д сообщения наметился прогресс

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - На встрече вице-премьеров России, Армении и Азербайджана констатирован существенный прогресс в согласовании разблокирования транспортных коммуникаций между закавказскими республиками, сообщил зампред российского правительства Алексей Оверчук в телеграм-канале кабмина.

Среди прочего сторонами "достигнуто общее понимание относительно реализации конкретных шагов по восстановлению и организации железнодорожного сообщения по маршруту Ерасх - Джульфа - Мегри - Горадиз", говорится в сообщении.

Отмечается, что "результаты состоявшихся переговоров будут доложены лидерам Азербайджанской Республики, Республики Армения и Российской Федерации".

Ранее в пятницу пресс-секретарь Оверчука Андрей Матвеев сообщил, что трехсторонняя рабочая группа под председательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России начала работу в Москве. Группа собралась согласно поручению, которое озвучили российский, армянский и азербайджанский лидеры на встрече на прошлой неделе.

31 мая Оверчук, отвечая на вопрос "Интерфакса", заявил, что вопросы, которые будут рассматриваться, касаются технических деталей, связанных с модальностью пересечения границы между Азербайджаном и Арменией.

"Речь идет о том, что на этой границе будет паспортный, таможенный и все иные виды контроля, которые существуют на международных границах", - сказал он.

Вице-премьер РФ отметил, что стороны "сегодня очень близко подошли к тому, чтобы говорить о том, что мы можем восстановить железнодорожное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахичеванью".

"Также и Армения получает возможность разблокирования и движения через Нахичевань, Сюник, Азербайджан в Россию, другие страны ЕС, также можно выходить на Иран", - резюмировал Оверчук.

25 мая президент России Владимир Путин по итогам переговоров в Москве с главами Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым заявил, что вице-премьеры стран через неделю встретятся и доработают остающиеся вопросы, связанные с разблокированием транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.