В Южной Корее в сентябре появится командование по операциям с беспилотниками

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Кабинет министров Южной Кореи одобрил во вторник план по созданию в сентябре командования по операциям с беспилотниками для реагирования на угрозы со стороны КНДР, сообщает "Ренхап".

Премьер-министр Хан Док Су в ходе заседания правительства попросил министерство обороны и Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи "приложить все усилия для обеспечения того, чтобы новое командование беспилотных летательных аппаратов было запущено без сучка и задоринки".

"В конце прошлого года Северная Корея использовала беспилотные летательные аппараты для вторжения в наше воздушное пространство. Провокации, которые угрожают миру и безопасности на Корейском полуострове, не прекращались даже в последнее время", - цитирует его агентство.

Премьер подчеркнул необходимость "эффективно и подавляющим образом" реагировать на провокации северокорейских беспилотников.

Как сообщает "Ренхап", южнокорейские военные планируют приобрести 100 небольших беспилотных летательных аппаратов к концу этого месяца.

Согласно плану Минобороны, перед командованием беспилотных летательных аппаратов будет поставлен широкий спектр задач, включая наблюдение, разведку и ударные операции, психологическую и электромагнитную войну, а также оперативное развитие беспилотных средств.

Тем временем осведомленный источник заявил агентству, что южнокорейские военные приняли на вооружение "агрессивный принцип борьбы" с беспилотниками КНДР.

"Внутреннее решение военных состоит в том, чтобы отправить десять или более беспилотников в Пхеньян и заставить их пролететь над ключевыми целями там (в КНДР - ИФ), если Северная Корея отправит один беспилотник в небо Сеула", - сказал собеседник.

В свою очередь, пресс-секретарь военного ведомства Чон Ха Кю заявил, что в случае проникновения северокорейского дрона на территорию Южной Кореи Сеул примет контрмеры.

В декабре прошлого года КНДР отправила пять беспилотников, которые пересекли демаркационную линию и пролетели над южнокорейской территорией. Одному из них удалось достичь северных районов Сеула. Этот беспилотник вернулся в КНДР, а остальные пропали с южнокорейских радаров.