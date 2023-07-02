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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:48

Глава Южной Кореи призвал министерство по делам объединения действовать жестче в отношении КНДР

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в воскресенье призвал министерство по делам объединения прекратить действовать в интересах КНДР.

"До недавнего времени министерство работало так, как будто оно было ведомством по поддержке Северной Кореи. Больше такого быть не должно. Министерству по делам объединения пора измениться", - приводит Yonhap его слова с выступления перед служащими ведомства.

Он пояснил, что отныне деятельность министерства должна приносить благо жителям как Южной Кореи, так и КНДР.

Ранее на должность министра по делам объединения Кореи назначили профессора политических наук и дипломатии Ким Ён Хо, который известен жесткой позицией в отношении Пхеньяна и призывами оказывать давление на КНДР по проблеме прав человека. Критики нового министра выражали мнение, что под его руководством роль этого ведомства ослабнет.

В офисе южнокорейского президента отметили, что министерство по делам объединения проанализирует тенденции, наблюдающиеся в последнее время в политике КНДР, и отреагирует на них должным образом, а также займется вопросом соблюдения прав человека в Северной Корее.

Ким Ён Хо в свою очередь заявлял, что правительству Южной Кореи необходимо выборочно рассмотреть вопрос о соблюдении существующих межкорейских соглашений - в зависимости от поведения КНДР. Так, по его мнению, правительству, возможно, потребуется пересмотреть межкорейское военное соглашение, подписанное 19 сентября 2018 года, если Север продолжит нарушать его и устраивать провокации.

В начале июня южнокорейские власти обнародовали новую версию стратегии национальной безопасности, согласно которой работы КНДР над ядерным и прочим оружием массового поражения представляют наибольшую угрозу для Южной Кореи. Юн Сок Ёль тогда вновь подчеркнул необходимость укреплять вооруженные силы Южной Кореи, которые станут основой безопасности страны, и добиваться долгосрочного и устойчивого мира на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии.

Южная Корея Юн Сок Ёль КНДР
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