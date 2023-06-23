В Белграде потребовали от КФОР принять срочные меры по защите сербского народа в Косово

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Власти Сербии вновь пригрозили Косово военной интервенцией в случае, если Силы НАТО для Косово (КФОР) не смогут защитить этнических сербов от действий местных властей, сообщает в пятницу Associated Press.

"Я проинформировал командира КФОР, что мы требуем срочных мер по защите сербского народа. Это наша просьба к КФОР и международным организациям", - заявил начальник Генштаба ВС Сербии генерал Милан Мойсилович.

По словам Мойсиловича, косовские сербы больше не могут "мириться с террором", который им приносят косовские власти.

В связи с этим генерал сказал, что армия Сербии готова выполнить свою задачу в Косово в соответствии с сербской Конституцией и приказами президента Александра Вучича.

Ситуация на севере Косово осложнилась в конце мая, когда косовский спецназ взял под контроль здания местных органов власти в общинах, населенных преимущественно сербами. Произошли столкновения с применением светошумовых гранат и слезоточивого газа. Местные жители сербы не хотели пускать на рабочие места косовских албанцев - руководителей местных администраций, избранных на состоявшихся в конце апреля муниципальных выборах, которые бойкотировали сербы. В столкновениях КФОР с этническими сербами пострадали несколько десятков человек.