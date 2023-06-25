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Движение по трассе М-4 "Дон" по-прежнему ограничено в Тульской и Московской областях

Что случилось этой ночью: воскресенье, 25 июня

Вагнер возвращается, Пригожина не будут преследовать, стрельба в Бердянске

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших у утру:

- Пригожин заявил о возвращении колонн группы "Вагнер" в полевые лагеря. Как он утверждает, в результате переговоров было достигнуто взаимовыгодное соглашение.

- Песков сообщил, что уголовное преследование Пригожина будет прекращено. Он также добавил, что Пригожин "уйдет в Белоруссию".

- В Кремле заверили, что бойцы "Вагнера", участвовавшие в "походе" на Москву, не будут преследоваться. Остальные бойцы, кроме того, смогут подписать контракт с Минобороны.

- Губернатор Ростовской области заявил о выходе колонны группы "Вагнер" из Ростова-на-Дону. Гражданские автомобили начали движение по улицам, ранее перекрытым бойцами ЧВК.

- Понедельник остается нерабочим днем в Москве. Об этом "Интерфаксу" сообщила пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова.

- Два человека ранены в результате стрельбы на набережной в Бердянске. На место прибыли сотрудники МВД и военной полиции, набережную освободили от отдыхающих и нейтрализовали стрелков.

- Несколько цистерн с нефтепродуктами рухнули в реку в американском штате Монтана. Причиной стал сход с рельсов грузового поезда.

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