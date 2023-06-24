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Пригожин заявил о возвращении колонн группы "Вагнер" в полевые лагеря

В Кремле заверили, что бойцы "Вагнера", участвовавшие в "походе" на Москву, не будут преследоваться

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Бойцы ЧВК "Вагнер", которые приняли участие в так называемом "походе" на Москву, не будут преследоваться по закону, остальные смогут подписать контракт с Минобороны, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В итоге удалось разрешить эту ситуацию без дальнейших потерь, без повышения уровня напряженности", - сказал Песков журналистам в субботу вечером.

"Была достигнута договоренность о том, что ЧВК "Вагнер" вернется в свои лагеря", - отметил он.

"Часть из них, которые этого пожелают, подпишут контракты с Минобороны. Это касается той части, которая не приняла участие в этом вот походе. Действительно, были такие соединения, которые с самого начала одумались и вернулись, они даже запросили сопровождение ГАИ и другую помощь, чтобы вернуться в места дислокации", - сказал Песков.

"Что касается остальных бойцов, их никто не будет преследовать с учетом их заслуг на фронте. Мы всегда с уважением относились к их героическим поступкам на фронте и будем всегда это уважение хранить", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

В ходе общения Пескова попросили прокомментировать часть договоренностей, касающихся участников мятежа, с учетом заявления президента РФ о том, что те, кто сознательно встал на путь предательства, ответят перед законом.

"Была высшая цель: избежать кровопролития, избежать конфронтации внутренней, избежать столкновений с непредсказуемыми результатами. Именно во имя этих целей были реализованы посреднические усилия Лукашенко, и президент Путин принял соответствующие решения", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Вагнер Дмитрий Песков
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