Банк России разработал рекомендации по ESG-рейтингованию

Регулятор предлагает использовать символику кредитных рейтингов

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Банк России разработал рекомендации для повышения качества методологии и развития практики присвоения ESG-рейтингов (Environmental, Social, Governance - экологические и социальные факторы, а также факторы корпоративного управления).

ЦБ предлагает использовать единую рейтинговую шкалу, повторяющую символику существующих кредитных рейтингов от ESG-C (низкий уровень) до ESG-AAA (высокий уровень).

Рекомендации предназначены как для составителей ESG-рейтингов, так и для использующих их компаний. Этот документ позволит заложить основу для того, чтобы сделать ESG-рейтинги более объективными, прозрачными и сопоставимыми между собой, рассчитывают авторы опубликованного в среду документа.

Регулятор сформировал минимальный базовый набор факторов, которые должны учитываться по каждой компоненте: E (окружающая среда), S (общество) и G (корпоративное управление). В частности, при оценке компоненты G регулятор рекомендует учитывать стратегическое управление в компании; систему вознаграждения ее руководителей; управление рисками; структуру собственности компании, в том числе деловую репутацию бенефициаров, доступность информации о них и систему предотвращения корпоративных конфликтов; раскрытие информации.

При оценке структуры собственности и раскрытия компаниями информации о себе ЦБ также советует принимать во внимание обоснованность принятых ими ограничений в сфере обнародования информации - с учетом влияния геополитических обстоятельств, санкционных мер и действующих регулятивных правил раскрытия.

Комплексная оценка

Рейтингуемая компания может получить три самостоятельных рейтинга по каждой компоненте: E, S, G. "Банк России видит оптимальным решением ESG-рейтингование как пакетную услугу, в рамках которой приоритет отдается рейтингам каждой компоненты, а также публикацию значений элементов каждой компоненты", говорится в опубликованных рекомендациях.

ЦБ подчеркивает, что вопрос составления сводного ESG-рейтинга остается дискуссионным. "...Использование простой взвешенной суммы компонент может исказить информацию, содержащуюся в отдельной ESG-компоненте", - говорится в опубликованном документе. По мнению регулятора, в случае составления сводного рейтинга важным является наличие пояснений о том, каким образом отдельные компоненты были объединены, а также данных, на основании которых были рассчитаны уровни по отдельным ESG-компонентам.

В связи с этим рекомендуется осуществлять раскрытие расчетных величин и подробной методики сбора, обработки и взвешивания данных, объединения отдельных ESG-компонент в сводный рейтинг, а также сопровождать его публикацию подробными разъяснениями того, что в соответствии с методикой ESG-рейтинг показывает.