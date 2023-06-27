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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Лукашенко заявил, что значительная часть ядерного оружия РФ уже завезена в Белоруссию

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что значительная часть российского тактического ядерного оружия уже поступила в Белоруссию.

"Поляки и прочие считают, что (я попросил, чтобы дали мне из СМИ) "Вагнер" будет охранять ядерное оружие и так далее. Никакое ядерное оружие "Вагнер" охранять не будет. Там будут охранять, и охраняют сегодня, поскольку уже часть ядерного оружия (не буду говорить, сколько), большая часть завезена в Беларусь", - сказал Лукашенко во вторник в Минске. Его цитирует госагентство БелТА.

"Удивительно, что не отследили. Охраняют россияне и белорусы. Работаем вместе. У нас опыта такого нет. Обслуживают россияне. Мы помогаем обслуживать это ядерное оружие. Оказывается, это мероприятие непростое", - добавил Лукашенко.

"Никакой "Вагнер" не будет охранять ядерное оружие. Это наша задача. И за сохранность оружия персональную ответственность несу, прежде всего, я. Поэтому мы на это никогда не пойдем. У нас достаточно ребят, которые способны охранять этот объект вместе с россиянами", - подчеркнул президент Белоруссии.

В конце марта президент России Владимир Путин сообщил о договоренности с Лукашенко о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. По его словам, Россия передала республике ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем тактического ядерного оружия.

Александр Лукашенко Белоруссия
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