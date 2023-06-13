Лукашенко заявил, что применение Минском российского ТЯО можно согласовать одним звонком Путину

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Для применения Минском поставленного Россией тактического ядерного оружия будет достаточно одного звонка президенту РФ Владимиру Путину, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Часто слышу - вот, это российское оружие. Без России (Белоруссия его - ИФ) не применит. Слушайте, если начнется война, я что, буду смотреть по сторонам?", - сказал Лукашенко во вторник в интервью телеведущей "России 1" Ольге Скабеевой. Видеофрагмент интервью был опубликован близким к президентской пресс-службе телеграм-каналом "Пул Первого".

"Да нет - снял трубку... Где бы он (Путин - "ИФ) ни был - он снял. Он позвонил - я снял трубку. В любой момент... Что тут за проблема: согласовать...?", - отметил белорусский президент.

"Это не вопрос. Тут мы уже договорились", - сказал он.

Лукашенко также сообщил, что республика получила от России ядерное оружие, мощность которого троекратно превышает примененное США в Японии в конце Второй мировой войны.

"Бомба в три раза мощнее, чем Хиросима и Нагасаки (бомбы, примененные США в этих японских городах в конце Второй мировой войны - ИФ). Там более 80 тыс. (человек - ИФ) мгновенно погибло, 250 тыс. (впоследствии - ИФ)... А тут одна бомба в три раза мощнее. Это, не знаю, под миллион человек погибнет сразу. Не дай бог применять это оружие", - сказал Лукашенко.

На уточняющий вопрос журналистки, получено ли уже названное оружие, Лукашенко ответил: "Не все. Потихоньку". "Как только все завезем, оно будет рассредоточено", - сказал Лукашенко.

"У нас их (хранилищ ЯО во времена СССР - "ИФ") было много. Мы их уже сегодня 5-6 где-то восстановили. Будем больше восстанавливать. И мы рассредоточим. Мы не будем же держать в одном месте", - подчеркнул белорусский президент.