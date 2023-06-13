Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:08

Лукашенко заявил, что применение Минском российского ТЯО можно согласовать одним звонком Путину

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Для применения Минском поставленного Россией тактического ядерного оружия будет достаточно одного звонка президенту РФ Владимиру Путину, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Часто слышу - вот, это российское оружие. Без России (Белоруссия его - ИФ) не применит. Слушайте, если начнется война, я что, буду смотреть по сторонам?", - сказал Лукашенко во вторник в интервью телеведущей "России 1" Ольге Скабеевой. Видеофрагмент интервью был опубликован близким к президентской пресс-службе телеграм-каналом "Пул Первого".

В миреЛукашенко заявил о готовности применить российское ядерное оружие в ответ на агрессиюЛукашенко заявил о готовности применить российское ядерное оружие в ответ на агрессиюЧитать подробнее

"Да нет - снял трубку... Где бы он (Путин - "ИФ) ни был - он снял. Он позвонил - я снял трубку. В любой момент... Что тут за проблема: согласовать...?", - отметил белорусский президент.

"Это не вопрос. Тут мы уже договорились", - сказал он.

Лукашенко также сообщил, что республика получила от России ядерное оружие, мощность которого троекратно превышает примененное США в Японии в конце Второй мировой войны.

"Бомба в три раза мощнее, чем Хиросима и Нагасаки (бомбы, примененные США в этих японских городах в конце Второй мировой войны - ИФ). Там более 80 тыс. (человек - ИФ) мгновенно погибло, 250 тыс. (впоследствии - ИФ)... А тут одна бомба в три раза мощнее. Это, не знаю, под миллион человек погибнет сразу. Не дай бог применять это оружие", - сказал Лукашенко.

На уточняющий вопрос журналистки, получено ли уже названное оружие, Лукашенко ответил: "Не все. Потихоньку". "Как только все завезем, оно будет рассредоточено", - сказал Лукашенко.

"У нас их (хранилищ ЯО во времена СССР - "ИФ") было много. Мы их уже сегодня 5-6 где-то восстановили. Будем больше восстанавливать. И мы рассредоточим. Мы не будем же держать в одном месте", - подчеркнул белорусский президент.

Александр Лукашенко Белоруссия РФ Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Гросси представил Зеленскому программу помощи Украине в сферах медицины и продовольствия

Гросси представил Зеленскому программу помощи Украине в сферах медицины и продовольствия

Замгенсека ООН 15-16 июня посетит Москву для обсуждения проблем безопасности

Что произошло за день: вторник, 13 июня

Военная операция на Украине

Президент РФ сообщил, что Украина целенаправленно била HIMARS по Каховской ГЭС

Суд в Киеве отказал УПЦ в праве пользоваться двумя храмами Киево-Печерской лавры

Суд в Киеве отказал УПЦ в праве пользоваться двумя храмами Киево-Печерской лавры

Макрон поинтересовался у президента ЮАР, можно ли ему приехать на саммит БРИКС

Макрон поинтересовался у президента ЮАР, можно ли ему приехать на саммит БРИКС

ЕК решила смягчить новые требования по раскрытию ESG-информации

ЕК решила смягчить новые требования по раскрытию ESG-информации

Лукашенко заявил о готовности применить российское ядерное оружие в ответ на агрессию

Лукашенко заявил о готовности применить российское ядерное оружие в ответ на агрессию

Лукашенко объяснил свое решение о помиловании Протасевича его раскаянием

Российскому летчику разрешили жить в Литве в ожидании убежища

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });