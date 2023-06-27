Лукашенко поручил определить алгоритм применения Белоруссией ядерного оружия

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разработать алгоритм применения республикой ядерного оружия.

"С ядерной державой никто никогда не воевал. Сейчас главная задача. Гулевич (начальник Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Виктор Гулевич - ИФ) как раз присутствует здесь. Ему, министру (министру обороны Виктору Хренину - ИФ) и председателю КГБ (Ивану Тертелю - ИФ) поставлена задача - определить алгоритм применения этого оружия", - сказал Лукашенко во вторник на торжественной церемонии вручения генеральских погон высшему офицерскому составу во Дворце Независимости в Минске. Его цитирует президентская пресс-служба.

Белорусский президент отметил, что основа алгоритма "должна быть в том, что мы его должны применить в трудную минуту, если на нас нападут". "А значит, нападут, как в России уже начали выговаривать, на Союзное государство", - добавил он.

"Но не в этом суть. Допустим (это только допустим), мы можем его применить по согласованию с Россией. Вот эти досужие рассуждения: нас используют и прочее - это все фигня. Этого нет и быть не может. Это наше оружие, и мы его будем использовать", - подчеркнул Лукашенко.