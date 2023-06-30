Польша заявила о готовности разместить на своей территории ядерное оружие США

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий высказал готовность разместить на территории страны ядерное оружие США.

"В ответ на размещение российского ядерного оружия в Белоруссии Польша заинтересована в размещении американского ядерного оружия", - приводит в пятницу слова Моравецкого европейская пресса.

"Мы обращаемся ко всем странам НАТО с просьбой принять участие в программе обмена ядерным оружием (Nuclear sharing). Окончательное решение будет зависеть от наших американских и натовских партнеров, но мы заявляем о том, что желаем действовать быстрее в этой сфере", - добавил премьер Польши.

В конце марта этого года президент РФ Владимир Путин заявил о договоренности с белорусским президентом Александром Лукашенко о размещении в республике тактического ядерного оружия.

Президент РФ отмечал, что Белоруссии передан ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем тактического ядерного оружия.

В июне Лукашенко заявил, что значительная часть российского тактического ядерного оружия уже поступила в Белоруссию.