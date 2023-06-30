Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Польша заявила о готовности разместить на своей территории ядерное оружие США

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий высказал готовность разместить на территории страны ядерное оружие США.

"В ответ на размещение российского ядерного оружия в Белоруссии Польша заинтересована в размещении американского ядерного оружия", - приводит в пятницу слова Моравецкого европейская пресса.

"Мы обращаемся ко всем странам НАТО с просьбой принять участие в программе обмена ядерным оружием (Nuclear sharing). Окончательное решение будет зависеть от наших американских и натовских партнеров, но мы заявляем о том, что желаем действовать быстрее в этой сфере", - добавил премьер Польши.

В конце марта этого года президент РФ Владимир Путин заявил о договоренности с белорусским президентом Александром Лукашенко о размещении в республике тактического ядерного оружия.

Президент РФ отмечал, что Белоруссии передан ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем тактического ядерного оружия.

В июне Лукашенко заявил, что значительная часть российского тактического ядерного оружия уже поступила в Белоруссию.

Матеуш Моравецкий Польша США Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Страны ЮНЕСКО проголосовали за возвращение США в организацию

Страны ЮНЕСКО проголосовали за возвращение США в организацию

Журнал National Geographic перестанут продавать в киосках в следующем году

Журнал National Geographic перестанут продавать в киосках в следующем году

Макрон досрочно покинул саммит ЕС в Брюсселе из-за масштабных беспорядков во Франции

Токио разрешит строительные и инжиниринговые услуги "Арктик СПГ 2", "Сахалину-1" и "Сахалину-2"

Токио разрешит строительные и инжиниринговые услуги "Арктик СПГ 2", "Сахалину-1" и "Сахалину-2"

Полиция Франции задержала почти 700 человек в ходе ночных беспорядков

Авиакомпании РФ за пять месяцев увеличили перевозки пассажиров в КНР в 10 раз

Что случилось этой ночью: пятница, 30 июня

Всемирный банк одобрил Украине кредит на $1,5 млрд под гарантии Японии

Всемирный банк одобрил Украине кредит на $1,5 млрд под гарантии Японии

США могут отправить кассетные боеприпасы на Украину

На саммите ЕС призвали активизировать работу черноморской зерновой инициативы

На саммите ЕС призвали активизировать работу черноморской зерновой инициативы
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });