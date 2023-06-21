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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Минобороны США нашло еще одну возможность поставить Киеву оружие на $6 млрд

Минобороны США нашло еще одну возможность поставить Киеву оружие на $6 млрд
Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Переоценка военной помощи, предоставленной США Украине, позволит Пентагону увеличить поставки оружия Киеву на $6,2 млрд без одобрения Конгресса, сообщает CNN.

"Дополнительные $6,2 млрд, вероятно, уменьшат необходимость принятия конгрессом дополнительного пакета помощи до конца финансового года в сентябре", - отмечает телеканал.

Представитель Минобороны США Сабирна Сингх заявила журналистам, что бухгалтерская ошибка, выявленная в прошлом месяце, была значительно больше, чем заявлялось ранее, и помощь, предоставленная Украине, была завышена на $6,2 млрд, а не на $3 млрд.

Она добавила, что ошибка была выявлена в процессе регулярного надзора департамента за исполнением президентских полномочий по поставкам оружия Украине из запасов Пентагона. При этом при подсчетах учитывалась стоимость производства оружия, которое поступит на замену поставленного Киеву, а не стоимость отправленного.

В результате "мы подтвердили, что на 2023 финансовый год окончательная сумма поставок составляет $3,6 млрд, а на 2022 финансовый год - $2,6 млрд, что в совокупности составляет $6,2 млрд", сказала Сингх на брифинге, отметив, что Пентагон оставляет за собой право использовать эти средства по назначению.

Телеканал напоминает, что в прошлом месяце Белый дом сообщил ему, что в настоящее время не планирует просить конгресс о новом финансировании Украины до конца сентября, когда закончится финансовый год.

В мае Минобороны США информировало, что стоимость поставленных Киеву ракет, транспортных средств, боеприпасов и другого оборудования из-за ошибки в бухгалтерском учете была завышена по меньшей мере на $3 млрд.

Минобороны США Украина
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