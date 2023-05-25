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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:27

Минфин США ввел санкции против россиянина из-за подозрения в связях с группой "Вагнер"

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Минфин США сообщил в четверг, что внес в санкционный список россиянина Ивана Маслова, поскольку, как считает ведомство, он связан с группой "Вагнер".

В пресс-релизе американского Минфина утверждается, что Маслов участвует в руководстве деятельностью "Вагнера" в Мали. В ведомстве считают, что он, в частности, занимается организацией встреч руководства "Вагнера" с властями в странах Африки.

Санкции предусматривают замораживание активов в США.

Минфин США Вагнер
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