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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Норвегия закрывает посольство в Косово

Норвегия закрывает посольство в Косово
Вид на город Приштина
Фото: Yunus Emre Gunaydin/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Норвегия приняла решение закрыть посольство в Косово, сообщает в пятницу сербский телеканал РТС со ссылкой на главу МИД Сербии Ивицу Дачича.

"Министр иностранных дел Ивица Дачич сообщил, что Норвегия решила закрыть посольство в Приштине. Об этом решении министр Дачич узнал из разговора с государственным секретарем при министерстве иностранных дел Норвегии Эйвиндом Вадом Петерссоном", - передает телеканал.

"Министр добавил, что признание Косово открыло ящик Пандоры, из которого неизвестно что может появиться", - отметил РТС.

В сообщении не уточняется, указывает ли закрытие посольства на разрыв дипломатических отношений между Осло и Приштиной.

Косово в одностороннем порядке провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Несколько десятков стран мира признали независимость Косово, в Белграде эту территорию продолжают считать административной единицей Сербии - автономным краем Косово и Метохия.

Косово Норвегия Ивица Дачич
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