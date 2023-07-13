Законодатели Косово подрались во время выступления премьера

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Косовские парламентарии подрались во время выступления главы местного правительства Альбина Курти о мерах по разрядке напряженности в отношениях с этническими сербами, проживающими в этом регионе, передает в четверг агентство Associated Press.

Стычка началась после того, как один из депутатов от оппозиции плеснул в Курти водой, спровоцировав тем самым начало драки. Курти в итоге вывели из зала заседаний.

Накануне Курти заявил, что сократит число сотрудников полиции, размещенных в четырех муниципалитетах, где проживают этнические сербы, а также что он намерен провести новые выборы руководителей местных администраций в этих районах. Оппозиция раскритиковала премьера за эти меры.

Напряженность на севере Косово обострилась в конце мая, когда местные жители - в большинстве своем этнические сербы, отказались пускать на рабочие места косовских албанцев - руководителей местных администраций, избранных на состоявшихся в конце апреля муниципальных выборах, которые бойкотировали сербы. Тогда косовский спецназ взял под контроль здания местных органов власти в этих общинах. В столкновениях КФОР с этническими сербами пострадали несколько десятков человек.