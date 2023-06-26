Главы МИД стран ЕС в понедельник обсудят в Люксембурге ситуацию на Украине

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Совет ЕС по иностранным делам, который будет в понедельник заседать в Люксембурге, обсудит ситуацию на Украине после обмена мнениями в режиме видеоконференции с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой, сообщается в материалах к совещанию.

Дискуссия европейских министров будет, в частности, посвящена военной помощи Евросоюза Украине. Ожидается также, что министры сосредоточатся на "формуле мира президента Зеленского".

"ЕС твердо и полностью поддерживает Украину и будет продолжать оказывать сильную политическую, экономическую, военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине и ее народу столько, сколько потребуется", - заявляют в Совете ЕС.

В основную повестку заседания также входит обсуждение отношений между Евросоюзом и государствами Латинской Америки и Карибского бассейна в преддверии саммита ЕС-Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), запланированного на 17-18 июля.

Министрам иностранных дел ЕС будет предложено высказать свое первоначальное мнение о проектах и приоритетах, изложенных в совместном сообщении Еврокомиссии и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля "Новая повестка в отношениях между ЕС и Латинской Америкой и Карибским бассейном". Кроме того, будут затронуты приоритеты и ключевые вопросы предстоящей встречи в верхах.

Совет проведет дебаты по цифровой дипломатии (использованию возможностей интернета и информационно-коммуникационных технологий для решения дипломатических задач) и, как ожидается, утвердит заключения по этому вопросу.

В июле 2022 года Совет ЕС принял постановление, в котором подчеркивалось, что цифровая дипломатия должна быть важной и неотъемлемой частью внешнеполитической деятельности ЕС, учитывая, что цифровое и технологическое пространство становится все более важной составляющей геополитических дискуссий.

На заседании в Люксембурге главы МИД стран ЕС проведут "стратегическое обсуждение следующих шагов, которые необходимо предпринять, чтобы добиться дальнейшего прогресса в цифровой дипломатии ЕС". В заключениях, которые они должны принять, предполагается изложить приоритетные действия, включая поддержку "роли ЕС в формировании глобального цифрового свода правил".

По разделу текущих международных событий министры обменяются мнениями по итогам визита в Тунис председателя Еврокомиссии и премьер-министров Италии и Нидерландов и в перспективе обсуждения отношений ЕС с этой страной, запланированного на саммите ЕС 29-30 июня.

Главы МИД рассмотрят ситуацию с диалогом Белград-Приштина "в свете продолжающейся и все более напряженной ситуации на севере Косово". Боррель провел 22 июня отдельные встречи по кризисному урегулированию с президентом Сербии Александром Вучичем и премьером Косово Альбином Курти, изложив сторонам подходы Евросоюза к нормализации обстановки.

Затем высокий представитель ЕС по иностранным делам проинформирует министров о деятельности председателя Европейского совета Шарля Мишеля по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Глава Евросовета проведет следующую трехстороннюю встречу с руководителями этих стран 21 июля в Брюсселе.

Ожидается, что, помимо цифровой дипломатии, Совет ЕС также утвердит заключения по Сомали и Международному уголовному суду в связи с 25-летием Римского статута.