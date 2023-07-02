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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:48

Выпущенная со стороны Сирии зенитная ракета взорвалась над территорией Израиля

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Сирийская зенитная ракета, запущенная в направлении Израиля, взорвалась в воздухе, сообщила пресс-служба израильской армии в твиттере.

"По данным пресс-службы армии обороны Израиля, сирийская ракета противовоздушной обороны взорвалась в воздухе над израильской территорией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обломки ракеты упали в населенном пункте Рахат на юге Израиля. Никаких специальных предупреждений для гражданского населения не поступало.

Пресс-служба добавила, что "инцидент произошел на фоне сообщений о предполагаемых израильских авиаударах в Сирии".

Сирийское агентство САНА в свою очередь распространило информацию об отражении ракетной атаки Израиля в небе над центральной провинцией Хомс.

Сообщений о возможных последствиях взрыва ракеты над Израилем и ракетных ударах по Сирии не поступало.

Израиль Сирия
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