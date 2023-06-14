Израиль нанес авиаудары по целям в окрестностях Дамаска

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Взрывы, вызванные авиаударами Израиля, слышны в окрестностях Дамаска, сообщило сирийское государственное телевидение рано утром в среду.

"Израильская агрессия была направлена против некоторых районов в сельской местности Дамаска", - говорится в сообщении.

Информации о нанесенном ущербе или о пострадавших пока нет.

Израиль периодически наносит удары по территории Сирии. Как правило, целями ударов становятся иранские военные советники или склады с боеприпасами и другие объекты, принадлежащие поддерживающей Дамаск ливанской группировке "Хезболла".