Сирийский солдат получил ранение в результате удара Израиля по окрестностям Дамаска

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Авиаудар Израиля по окрестностям Дамаска привел к ранению одного военнослужащего, сообщает информационное агентство SANA со ссылкой на военный источник.

По его данным, в результате израильского авиаудара один сирийский солдат получил "серьезные ранения". Кроме того, авиаудар "причинил некоторый материальный ущерб".

Источник агентства добавил, что сирийские средства ПВО перехватили ракеты, запущенные Израилем в 1:05 среды с Голанских высот, и "сбили некоторые из них".

Ранее сирийское государственное телевидение сообщило об авиаударах по окрестностям Дамаска.

Израиль в течение многих лет наносит удары по объектам в Сирии, которые обозначает как связанные с Ираном.