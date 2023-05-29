Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Израиль нанес авиаудары по окрестностям Дамаска

Повреждено два склада

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Израильская авиация нанесла удары по объектам в окрестностях сирийской столицы, часть авиабомб были сбиты расчетами ПВО, сообщают российские военные.

"В 23:45 28 мая два тактических истребителя F-15 ВВС Армии обороны Израиля из воздушного пространства оккупированных Голанских высот нанесли удар шестью управляемыми авиабомбами типа GBU-39 по объектам в окрестностях города Дамаск", - сообщил журналистам замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

Он отметил, что дежурными силами ПВО вооруженных сил САР из комплексов "Бук-М2Э" российского производства две авиабомбы были сбиты.

"В результате израильского авиаудара повреждено два складских помещения. Жертв и пострадавших нет", - добавил контр-адмирал.

Дамаск Израиль Сирия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В МИД Армении обвинили Алиева в угрозах геноцидом населению Нагорного Карабаха

Президент Венесуэлы заявил, что хотел бы видеть страну участницей БРИКС

Президент Венесуэлы заявил, что хотел бы видеть страну участницей БРИКС

Что произошло за день: понедельник, 29 мая

Польша с 1 июня закрывает границу для грузовиков РФ и Белоруссии

Польша с 1 июня закрывает границу для грузовиков РФ и Белоруссии

Служащие КФОР попытались силой оттеснить сербов, собравшихся у зданий администраций

Служащие КФОР попытались силой оттеснить сербов, собравшихся у зданий администраций

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Wikimedia Foundation подал в суд на Генпрокуратуру РФ и Роскомнадзор

Wikimedia Foundation подал в суд на Генпрокуратуру РФ и Роскомнадзор

Белорусская космонавтка Василевская включена в состав основного экипажа для полета на МКС

Курс турецкой лиры к доллару обновил рекордный минимум

Военная операция на Украине

Российские военные уничтожили три склада ВСУ с боеприпасами в зоне СВО

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });