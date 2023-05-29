Израиль нанес авиаудары по окрестностям Дамаска

Повреждено два склада

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Израильская авиация нанесла удары по объектам в окрестностях сирийской столицы, часть авиабомб были сбиты расчетами ПВО, сообщают российские военные.

"В 23:45 28 мая два тактических истребителя F-15 ВВС Армии обороны Израиля из воздушного пространства оккупированных Голанских высот нанесли удар шестью управляемыми авиабомбами типа GBU-39 по объектам в окрестностях города Дамаск", - сообщил журналистам замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

Он отметил, что дежурными силами ПВО вооруженных сил САР из комплексов "Бук-М2Э" российского производства две авиабомбы были сбиты.

"В результате израильского авиаудара повреждено два складских помещения. Жертв и пострадавших нет", - добавил контр-адмирал.