Белорусский телеканал сообщил о начале переброски польских войск к границе с Белоруссией

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Польша начала переброску войск к границе с Белоруссией, сообщил белорусский гостелеканал ОНТ со ссылкой на информацию польских военных соединений.

По этим данным, в ближайшие дни к границе переведут тысячу военных и почти 200 единиц техники из состава 12-й и 17-й механизированных бригад.

ОНТ сослался на сообщение в официальных соцсетях 12-й Щецинской механизированной дивизии, в котором содержится предупреждение польских водителей о запланированном на субботу, 8 июля, "интенсивном движении военных колонн на дорогах северной, центральной и восточной Польши".

"Целью операции "Безопасное Подлясье" является обучение частей сухопутных войск и демонстрация нашей воли и способности незамедлительно реагировать на попытки дестабилизировать ситуацию на нашей границе", - заявили в Щецинской дивизии.