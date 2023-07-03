Польша начала усиливать охрану границы с Белоруссией

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Польша усиливает охрану границы с Белоруссией, сообщил в понедельник заместитель министра внутренних дел страны Блажей Побожи.

"500 полицейских и сотрудников контртеррористических подразделений в понедельник и во вторник направятся на охрану границы с Белоруссией", - цитирует его слова Польское радио.

Он отметил, что к этой мере пришлось прибегнуть после появления информации о перемещении на территорию Белоруссии группы "Вагнер".

"Также приведен в состояние повышенной готовности личных состав двух пограничных частей, а это 5 тыс. человек, к ним присоединились еще 2 тыс. военнослужащих. 500 полицейских и сотрудников контртеррористических подразделений - это сдерживающий потенциал на случай возможных, но маловероятных вариантов", - добавил Побожи.