Лавров обсудил с сирийским коллегой ситуацию в Сирии

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Главы МИД РФ и Сирии Сергей Лавров и Фейсал Микдад в ходе телефонного разговора в понедельник обменялись мнениями по актуальным проблемам региональной повестки дня, обсудили ситуацию в Сирии, сообщает МИД РФ.

"Подробно обсуждена ситуация в Сирии и вокруг нее. Основное внимание было уделено вопросам совместной координации на площадке ООН", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.

Лавров отметил "важное значение принятого в мае с.г. решения о восстановлении прав Сирии в Лиге арабских государств и позитивное влияние этого события на процессы на Ближнем Востоке и Севере Африки".

От имени руководства Сирии Микдад "подтвердил поддержку России в проводимой ею специальной военной операции на Украине", говорится в сообщении МИД РФ.

Разговор состоялся по инициативе сирийской стороны.