Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:45

Лавров обсудил с сирийским коллегой ситуацию в Сирии

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Главы МИД РФ и Сирии Сергей Лавров и Фейсал Микдад в ходе телефонного разговора в понедельник обменялись мнениями по актуальным проблемам региональной повестки дня, обсудили ситуацию в Сирии, сообщает МИД РФ.

"Подробно обсуждена ситуация в Сирии и вокруг нее. Основное внимание было уделено вопросам совместной координации на площадке ООН", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.

Лавров отметил "важное значение принятого в мае с.г. решения о восстановлении прав Сирии в Лиге арабских государств и позитивное влияние этого события на процессы на Ближнем Востоке и Севере Африки".

От имени руководства Сирии Микдад "подтвердил поддержку России в проводимой ею специальной военной операции на Украине", говорится в сообщении МИД РФ.

Разговор состоялся по инициативе сирийской стороны.

МИД РФ Лавров Сирия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В НАТО заявили, что альянсу потребуются годы для исполнения нового плана по обороне

ООН ищет способы ускорения экспорта продовольствия и удобрений из России

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Латвия возобновит ограниченный прием заявлений на визы для россиян

Латвия возобновит ограниченный прием заявлений на визы для россиян

Подозреваемый в убийстве пограничников в аэропорту Кишинева ранее служил в МВД Таджикистана

Подозреваемый в убийстве пограничников в аэропорту Кишинева ранее служил в МВД Таджикистана

Что случилось этой ночью: понедельник, 3 июля

Более полумиллиона человек эвакуируют на юго-западе Японии из-за сильных дождей

Более полумиллиона человек эвакуируют на юго-западе Японии из-за сильных дождей

Военные Израиля начали масштабную операцию в палестинском Дженине

Военные Израиля начали масштабную операцию в палестинском Дженине

В Совбезе РФ заявили, что Москва готова к компромиссам для решения международного кризиса

Что произошло за день: воскресенье, 2 июля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });