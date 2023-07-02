Израиль в ночь на воскресенье нанес авиаудары по сирийским провинциям Хомс и Хама

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Российские военные в Сирии подтвердили нанесение истребителями Израиля ракетного удара по сирийским провинциям Хомс и Хама.

Ранее информацию об отражении ракетной атаки Израиля в небе над центральной провинцией Хомс распространило сирийское агентство САНА.

"С 00:20 до 00:30 2 июля четыре тактических истребителя F-15 ВВС Армии обороны Израиля из акватории Средиземного моря через северную часть Ливана нанесли авиационный удар восемью управляемыми ракетами по объектам в окрестностях провинции Хомс", - заявил на брифинге в воскресенье замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Олег Гуринов.

Также, по его данным, с 04:35 до 04:39 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля запустили из северной части Ливана две управляемые ракеты по объектам инфраструктуры в районе населенного пункта Масьяф в Хаме.

"В результате израильских авиаударов нанесен материальный ущерб. Жертв и пострадавших нет", - сказал Гуринов.

Замруководителя ЦПВС также заявил о систематических и грубых нарушениях возглавляемой США коалиции протоколов деконфликтации и двустороннего Меморандума по безопасности полетов в САР.

"Продолжаются грубые нарушения протоколов деконфликтации и двустороннего Меморандума по безопасности полетов в Сирии со стороны возглавляемой США так называемой "международной коалиции", которые носят целенаправленный и систематический характер. За прошедшие сутки зафиксировано 14 нарушений, связанных с полетами беспилотных летательных аппаратов "коалиции", в том числе семь в провинции Алеппо", - сообщил Гуринов.