Глава МИД Турции усомнился в целесообразности присоединения Швеции к НАТО

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан усомнился в целесообразности принятия Швеции в НАТО с точки зрения стратегической безопасности, сообщает во вторник газета Daily Sabah.

"Сейчас как никогда актуально для обсуждения, будет ли членство Швеции в НАТО бременем или преимуществом с точки зрения стратегической безопасности", - заявил он в Анкаре.

По его словам, шведская система безопасности не справляется с предотвращением провокаций, и, по мнению турецкой стороны, это может создавать проблемы для всего альянса.

Фидан вновь заявил о том, что Турция решительно осуждает "гнусную атаку на Коран" в Стокгольме, а также попустительство со стороны властей, несмотря на предупреждения Анкары.

На прошлой неделе сообщалось, что полиция Швеции позволила сжечь Коран возле мечети в центре Стокгольма, мотивировав свое решение "свободой слова".

Турция - одна из двух стран, еще не ратифицировавших вступление Швеции в НАТО. Одной из претензий Анкары к Стокгольму стали как раз антиисламские акции в Швеции. При этом шведские власти выдавали разрешение на проведение подобных акций.