РФ и Сирия проведут совместные учения по отражению ударов средств воздушного нападения

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Сирии пройдут совместные российско-сирийские учения для отработки действий авиации, ПВО и средств РЭБ, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Гуринов.

"С 5 июля на территории Сирии начинаются совместные российско-сирийские учения, которые продлятся шесть суток. В ходе учений спланирована отработка вопросов совместных действий авиации, сил и средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы при отражении ударов средств воздушного нападения", - заявил он на брифинге во вторник.

Гуринов от имени российской стороны выразил обеспокоенность "систематическими нарушениями протоколов деконфликтации, связанными с полетами беспилотных летательных аппаратов так называемой "Международной антитеррористической коалиции" в воздушном пространстве над северными районами Сирии". По его словам, в течение суток зафиксировано девять случаев нарушений.

"Увеличение числа не деконфликтованных полетов ведет к эскалации напряженности и не способствует взаимному и конструктивному сотрудничеству. Напоминаем, что российская сторона не несет ответственности за безопасность несогласованных полетов беспилотных летательных аппаратов", - сказал Гуринов.