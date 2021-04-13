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Правительство Японии разрешило сбросить воду с АЭС "Фукусима-1" в океан

Предварительно вода будет очищена до соответствия международным стандартам безопасности

Правительство Японии разрешило сбросить воду с АЭС "Фукусима-1" в океан
Резервуары с загрязненной водой на территории атомной электростанции "Фукусима-1"
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Японии приняло решение сбросить очищенную от радиоактивных частиц воду с АЭС "Фукусима-1" в океан, сообщает агентство Kyodo.

Речь идет о воде, которую использовали для охлаждения расплавленного топлива, а также загрязненных с дождевых и грунтовых вод. Японские власти пришли к выводу, что после очистки вода не угрожает людям и окружающей среде, несмотря на опасения местных рыбаков и соседних стран - Китая и Южной Кореи. Окончательное решение было принято и оформлено по итогам заседания с участием японского премьера Ёсихидэ Суги и кабинета министров Японии во вторник, хотя впервые идея сброса очищенных вод в океан прозвучала в 2019 году.

Для очистки воды используется система ALPS, которая удаляет большинство радиоактивных веществ, включая стронций и цезий, но оставляет тритий, который в низкой концентрации мало угрожает здоровью человека. Воду будут разбавлять до тех пор, пока концентрация трития не снизится до 1,5 тыс. беккерелей на литр - это в семь раз ниже норм, допустимых ВОЗ. За процессом будут следить МАГАТЭ и третьи стороны. Из-за подготовки и проверок сброс начнется не раньше, чем через два года.

Более 1,25 миллиона тонн воды хранится в резервуарах на территории АЭС "Фукусима". Оператор электростанции Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. опасается, что накопительные мощности иссякнут уже осенью следующего года.

В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое вызвало цунами. Гигантская волна обрушилась на АЭС "Фукусима-1", что привело к самой масштабной аварии подобного рода с момента происшествия на Чернобыльской АЭС в 1986 году. На АЭС "Фукусима-1" произошло расплавление активной зоны реакторов сразу на трех энергоблоках.

Согласно данным Национального полицейского агентства, в результате стихийного бедствия в 2011 году погибли 15,9 тыс. человек, 2,5 тыс. человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Япония Фукусима Ёсихидэ Суга

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