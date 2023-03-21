Москва и Пекин обеспокоены планами Японии сбросить в океан радиоактивную воду с "Фукусимы"

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Россия и Китай выразили серьезную обеспокоенность планами Японии сбросить в этом году в океан радиоактивную воду с АЭС "Фукусима-1", призвали к консультациям по данному вопросу.

"Стороны выражают серьезные опасения, связанные с планами Японии сбросить в этом году в океан радиоактивную загрязненную воду, накопившуюся после аварии на АЭС "Фукусима", - говорится в совместном заявлении по итогам переговоров лидеров России и Китая в Москве.

Москва и Пекин призвали Японию "проявлять транспарентность в контактах с сопредельными странами, заинтересованными государствами, международными агентствами и в том числе провести исчерпывающие консультации по данному вопросу".

"Стороны настаивают на утилизации радиоактивной воды Японии надлежащим научным, прозрачным и безопасным способом, а также согласились на проведение долгосрочного мониторинга МАГАТЭ и заинтересованными государствами для обеспечения эффективной защиты морской среды, а также прав и интересов населения всех стран по охране своего здоровья", - говорится в заявлении.