Правительство Канады перестанет размещать рекламу в Facebook и Instagram

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Федеральное правительство Канады намерено отказаться от размещения рекламы в сервисах Facebook и Instagram, принадлежащих Meta Platforms Inc. (признана в России экстремистской организацией и запрещена), из-за решения компании блокировать доступ к канадским новостям.

Meta решила временно не показывать пользователям соцсетей новостной контент из Канады после того, как власти страны приняли закон, обязывающий интернет-компании платить авторам новостей за публикацию их текстов и ссылок на них, пишет MarketWatch.

Министр по делам наследия Пабло Родригес назвал такое решение "неоправданным" и "безответственным".

По его словам, правительство Канады ежегодно тратит около 10 млн канадских долларов ($7,5 млн) на рекламу на платформах Meta. Эти деньги будут направлены на другие рекламные кампании.

Вслед за федеральным правительством об отказе от размещения рекламы в Facebook и Instagram объявили премьер провинции Квебек Франсуа Лего и мэр Монреаля Валери Плант.

Представитель Meta назвал канадский закон "несовершенной законодательной нормой, игнорирующей принципы работы наших платформ". По его словам, решение о размещении ссылок на новостной контент в платформах принимает не компания, а сами авторы текстов.

Google (входит в холдинг Alphabet Inc.) также пообещала начать блокировку канадских новостей, когда закон вступит в силу через шесть месяцев.