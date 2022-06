WSJ сообщила о планах Facebook отказаться от платы за контент крупных газет

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Соцсеть Facebook (ресурс Meta Platforms, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена, соцсети Meta также запрещены в России) пересматривает планы работы с новостными изданиями и может отказаться от оплаты их контента, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Такое решение Facebook приведет к потере изданиями миллионов долларов выручки. По данным источников, Facebook платит ежегодно более $15 млн газете The Washington Post, $20 млн - The New York Times и свыше $10 млн - The Wall Street Journal.

Компания заключила соглашения с новостными изданиями на публикацию их контента в рамках проекта Facebook News в 2019 году на три года, и в текущем году срок действия этих контрактов истекает. На данный момент компания никак не уведомляла издания о планах пролонгировать контракты в их текущей форме или вообще продлить сотрудничество, отмечает WSJ.

По словам источников, Meta намерена отказаться от инвестиций в новости в пользу продуктов, привлекающих творческих авторов, например, в сервис коротких видео, который смог бы составить конкуренцию TikTok. Кроме того, компания активно инвестирует в развитие метавселенной.

Источники отмечают также, что CEO Meta Марк Цукерберг был разочарован стремлением регуляторов по всему миру заставить его компанию платить изданиям за новостной контент, доступный на платформе Facebook. Эти действия охладили энтузиазм Цукерберга, который ранее стремился увеличить долю новостного контента в сервисах компании.

В мае стало известно, что Кэмпбелл Браун, бывший журналист NBC и CNN, участвовавшая в создании Facebook News, получит в компании более широкую роль и будет отвечать за партнерства с глобальными медиа, включая киностудии.

С начала 2022 года котировки Meta упали на 45%.