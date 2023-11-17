В Италии начали расследование из-за рекламного контента в Instagram

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Антимонопольный регулятор Италии Italian Competition Authority (AGCM) начал расследование в отношении американской Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена), пишет MarketWatch.

Компанию заподозрили в том, что она не предоставила регулятору необходимую информацию о порядке маркировки брендированного контента и мониторинга использования соответствующего инструмента в отношении рекламного контента в Instagram. AGCM также полагает, что компания не проверяет подлинность действий в социальной сети, когда это необходимо для недопущения фальшивых "лайков" и подписок на страницы популярных пользователей, в том числе так называемых инфлюенсеров.

В октябре стало известно, что Meta намерена приостановить показ рекламы европейским пользователям младше 18 лет, а лицам старше этого возраста придется выбирать между согласием на обработку данных в целях персонализации рекламы и ежемесячной платой за использование Facebook и Instagram. Эти меры направлены на соблюдение европейского законодательства.

В мае ирландская Комиссия по защите данных (Irish Data Protection Commission) оштрафовала компанию на 1,2 млрд евро за недостаточную защиту личных данных европейцев.