Google начнет платить за публикацию новостей медиакомпании в Австралии

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Американская Google, входящая в Alphabet Inc., и австралийская медиакомпания Seven West Media заключили меморандум о взаимопонимании относительно платы за предоставление новостного контента для продукта Google News Showcase, запущенного в Австралии в начале февраля.

Как сообщается в пресс-релизе Seven West Media, компании планируют заключить соглашение в течение 30 дней.

Ни Google, ни Seven West Media не раскрыли суммы сделки, пишет Associated Press. Как сообщило издание Nine Entertainment со ссылкой на анонимные источники, она составляет более 30 млн австралийских долларов ($23 млн) в год.

Ранее Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей представила законопроект, который позволяет ряду СМИ договариваться с Google и Facebook о том, сколько интернет-компании будут платить им за размещаемые ссылки на материалы СМИ. В законопроекте предлагается создать арбитражный орган, который будет устанавливать размер платежей, если компаниям не удастся достичь договоренностей.

Председатель совета директоров Seven West Media Керри Стокс поблагодарил власти страны и, в частности, премьер-министра Скотта Моррисона, за помощь в достижении соглашения с Google. По словам Стокса, в результате переговоров компании удалось договориться о "справедливой оплате и гарантировать свое цифровое будущее".

Как отмечает AP, Google уже достигла соглашений с более чем 450 изданиями с момента запуска News Showcase в октябре 2020 года. Две недели назад компания объявила, что начала платить за новостной контент семи менее крупным австралийским веб-сайтам в рамках программы.

Региональный директор Google Мэл Сильва отметила, что Seven West Media является "крупнейшим австралийским медиапартнером, присоединившимся к Google News Showcase". Seven West Media принадлежит 21 издание.

"В рамках нашего партнерства с Seven West Media мы осуществим значительные инвестиции в будущее журналистики не только в городских агломерациям, но, что важно, в регионах", - сказала она.

До объявления Seven West Media главный казначей Австралии Джош Фрайденберг сказал, что Google и Facebook были близки к заключению соглашений, "которые могли бы по-настоящему благоприятно повлиять на местное информационное пространство и позволить журналистам получать финансовое вознаграждение за создание оригинального контента, как это и должно быть".

Угроза отключения поиска Google в Австралии

Ранее Google предупредила о возможном отключении сервиса интернет-поиска в Австралии в случае, если австралийский парламент примет закон, обязывающий поисковики платить СМИ за публикацию ссылок на их материалы в поисковой выдаче.

Facebook, в свою очередь, заявила, что может запретить австралийцам делиться ссылками на новости, если платформе придется платить за это.

Хотя цифровые гиганты могут позволить себе расходы на публикацию ссылок на австралийские новости, они обеспокоены возможным международным прецедентом, отмечает AP.

Google испытывает давление и со стороны властей других стран. В прошлом месяце компания заключила соглашение с группой французских изданий о лицензионных платежах за новости.