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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

Лукашенко советует Украине согласиться на переговоры с Россией без предварительных условий

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что руководство России готово к мирным переговорам по Украине, призывает Киев воспользоваться моментом и начать переговоры без предварительных условий.

"Я знаю позицию Путина. Он будет идти к тому, чтобы обсуждать любые вопросы. Но давайте сядем за стол переговоров. Без предварительных условий. Если не хотите, чтобы Россия победила, сядьте за стол переговоров и договоритесь", - сказал Лукашенко журналистам в четверг в Минске. Его слова приводит президентская пресс-служба.

По его словам, "мощная сильная Россия, пусть никого не удивляет, готова к переговорам с Украиной". "Ну не хочется, чтобы погибали люди", - пояснил он.

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"А если завтра россияне перемелют эти (украинские) силы и увидят возможность атаковать по югу Приднестровья, что тогда? Сядет Россия за стол переговоров? Вряд ли. Ситуация изменится, и подходы будут другими. Поэтому если кто-то ждет этот "контрнаступ": если он не получится, вот тогда мы сядем за стол переговоров. Россия может послать по-русски и очень далеко", - предупредил Лукашенко.

В связи с этим он призвал "пользоваться моментом". "Потому что динамика бешеная. Развитие ситуации мгновенное порой, и этим нужно воспользоваться", - отметил Лукашенко.

"Россия что, будет обсуждать Крым и Новороссию? Никогда! Ситуация изменилась. А тогда (во время первых раундов переговоров - ИФ) еще можно было. А завтра, может, вообще переговоры никому не будут нужны. И если там западники с Зеленским сидят и чертят, что-то раскладывают - это только для себя. Потому что изменится ситуация. Поэтому то, что было тогда, думаю, процентов на 50 сейчас неприемлемо", - продолжил Лукашенко.

Он добавил, что место переговоров не имеет принципиального значения. "Главное, чтобы этот конфликт прекратился", - подчеркнул Лукашенко.

Отвечая на вопрос, рассчитывает ли он на победу России, Лукашенко сказал: "Рассчитываю".

Александр Лукашенко Украина РФ
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