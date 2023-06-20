В Кремле пока не видят стабильной почвы для переговоров с Киевом

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - О какой-либо стабильной основе для переговоров по урегулированию конфликта на Украине говорить не приходится, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В условиях той позиции и предыстории этой позиции, которую сейчас занимает украинский режим, вряд ли приходится говорить о какой-либо стабильной почве для эвентуальных переговоров", - сказал Песков.

На вопрос, с кем Россия готова вести переговоры в сложившихся условиях об урегулировании на Украине, Песков сказал: "Вы видите, что президент Путин открыт к диалогу, открыт к контакту".

"У него состоялся весьма продуктивный разговор в субботу с африканской делегацией, и этот диалог будет продолжаться. Другое дело – потенциальная результативность такого разговора", - сказал Песков.