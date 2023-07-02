В Минске заявили о готовности стать площадкой для переговоров по Украине

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Белоруссия готова предоставить свою площадку для переговоров по Украине, заявил заместитель министра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич в эфире телеканала СТВ.

"Мы готовы предоставить все, что у нас есть, поделиться, с кем необходимо, тем, что у нас есть. Я в этом уверен. И обеспечить результат. Поэтому, если сложатся обстоятельства, Минск будет первым, я думаю, в очереди для такого рода переговоров", - сказал дипломат.

Он напомнил, что потенциал Белоруссии как посредника в переговорах хорошо известен.

При этом Амбразевич заявил, что Белоруссия никогда не напрашивалась в посредники, поэтому готова предоставить площадку для переговоров, только если в этом будут заинтересованы другие стороны.