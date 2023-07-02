Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

В Минске заявили о готовности стать площадкой для переговоров по Украине

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Белоруссия готова предоставить свою площадку для переговоров по Украине, заявил заместитель министра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич в эфире телеканала СТВ.

"Мы готовы предоставить все, что у нас есть, поделиться, с кем необходимо, тем, что у нас есть. Я в этом уверен. И обеспечить результат. Поэтому, если сложатся обстоятельства, Минск будет первым, я думаю, в очереди для такого рода переговоров", - сказал дипломат.

Он напомнил, что потенциал Белоруссии как посредника в переговорах хорошо известен.

При этом Амбразевич заявил, что Белоруссия никогда не напрашивалась в посредники, поэтому готова предоставить площадку для переговоров, только если в этом будут заинтересованы другие стороны.

Белоруссия Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 2 июля

Посол ЕС констатировал отсутствие успехов в торговых переговорах с КНР в последние годы

Посол ЕС констатировал отсутствие успехов в торговых переговорах с КНР в последние годы

В МИД Белоруссии сообщили о нападении на посольство в Нидерландах

The Jerusalem Post сообщила, что Иран держит вблизи границы с Ираком баллистические ракеты

Во Франции задержали более 700 участников беспорядков

Во Франции задержали более 700 участников беспорядков

Что случилось этой ночью: воскресенье, 2 июля

Илон Маск объявил об ограничениях на чтение постов в Twitter

Илон Маск объявил об ограничениях на чтение постов в Twitter

Выпущенная со стороны Сирии зенитная ракета взорвалась над территорией Израиля

Во Франции 45 тыс. полицейских будут предотвращать беспорядки в ночь на воскресенье

Во Франции 45 тыс. полицейских будут предотвращать беспорядки в ночь на воскресенье

Что произошло за день: суббота, 1 июля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });